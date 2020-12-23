Глава Минэкономразвития призвал регулировать цены на продукты только в экстренных случаях

УрБК, Москва, 09.02.2021. Цены на продукты в России надо регулировать только в экстренных случаях. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе выступления в Госдуме.
«Правительство сможет самостоятельно устанавливать и установило параметры для регулирования цен на социально значимые продовольственные товары. Но, конечно, мы исходим из того, что подобный инструмент — это экстренный инструмент и должен приниматься для очень точечных, для отдельных случаев», — заявил М. Решетников.
Напомним, что в конце 2020 года министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и министр экономического развития РФ Максим Решетников объявили о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло до конца марта 2021 года. Максимальная стоимость сахара у производителей составит 36 руб. за кг, подсолнечного масла — 95 руб. за литр. Розничные цены составят не более 45 руб. и 110 руб. соответственно.
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