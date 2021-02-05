Официальный курс доллара США снизился на 14 коп., евро вырос на 13 коп.

УрБК, Москва, 09.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 14,10 коп., до 74,11 руб., курс евро вырос на 12,67 коп., до 89,52 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...04.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...03.02.2021 Официальный курс доллара США вырос на 18 коп., евро снизился на 6 коп.
УрБК, Москва, 03.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 февраля 2021 года. Курс долл. ...21.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 1 коп., евро снизился на 18 коп.
УрБК, Москва, 21.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 22 января 2021 года. Курс долл. ...14.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 27 коп., евро снизился на 14 коп.
УрБК, Москва, 14.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 января 2021 года. Курс долл. ...