Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года снизился на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 1,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



«На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН: с начала года падение объема составило 1,4%, тогда как за последние четыре недели фиксируем едва ощутимый восстановительный прирост на полпроцента. При этом выбор у покупателей все равно стал менее разнообразным: через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,65 тыс. квартир», — говорится в сообщении.