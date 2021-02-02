УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:10

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года снизился на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга с начала года сократился на 1,4%. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).

«На фоне роста цен продолжает сокращаться объем предложения в базе данных УПН: с начала года падение объема составило 1,4%, тогда как за последние четыре недели фиксируем едва ощутимый восстановительный прирост на полпроцента. При этом выбор у покупателей все равно стал менее разнообразным: через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 4,65 тыс. квартир», — говорится в сообщении.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.02.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в январе снизился на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.02.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели ...

27.01.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за четыре недели снизился на 8%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели ...

12.01.2021 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в декабре снизился на 12%

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2021. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели ...

28.12.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 7,8%

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2020. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели ...

24.11.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц снизился на 12%

Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последние четыре недели сократился на 12,1%. Об этом ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности
Архив новостей
Февраль 2021 (230)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18