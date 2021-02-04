Объем выдачи ипотеки в России в январе вырос на 40%

УрБК, Москва, 09.02.2021. По итогам января в России было выдано 96 тыс. ипотечных кредитов на сумму 265 млрд руб., сообщает пресс-служба госкомпании «ДОМ.РФ».
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выдачи ипотеки вырос на 40%.
«Отрасль успешно преодолела прошлогодние трудности. Сейчас она устойчиво развивается. Большую роль сыграла программа льготной ипотеки под 6,5%. Она действует до июля 2021 года и продолжает формировать спрос на новостройки. Если говорить обо всех льготных программах, то по ним выдается до 90% всех кредитов на новостройки», — сказал заместитель гендиректора «ДОМ.РФ» Денис Филиппов на конференции «Итоги рынка недвижимости».
Напомним, что в 2020 году в Свердловской области выдали более 60 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 137 млрд руб., что на 38% больше по количеству и на 52% по объему по сравнению с 2019 годом.
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