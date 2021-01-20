Охота на качественных заемщиков

В Свердловской области за январь-декабрь 2020 года было выдано 478 тыс. 847 нецелевых потребительских кредитов, что на 27,8% меньше показателя аналогичного периода предыдущего года (663 тыс. 382 единицы). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В среднем по стране число выданных потребкредитов за год сократилось на 25,9% (до 14,57 млн единиц).



«Выдача потребительских кредитов в 2020 году по сравнению с предыдущим годом снизилась более чем на четверть. Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне», — полагает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.



Руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Елена Орлова считает, что текущем году спрос на этот банковский продукт вырастет до докризисного уровня.



«Мы ожидаем в 2021 году возврат объемов кредитования до уровня до пандемии, при этом средняя сумма кредита увеличится. В прошлом году размер среднего чека вырос на 52% относительно 2019 года, до 750 тыс. руб. И это вписывается в общий тренд: мы наблюдали постепенный рост среднего размера займа все последние три года. Это происходит по ряду факторов, среди которых можно выделить инфляцию в стране, снижение кредитных ставок и, как следствие, повышение привлекательности кредитов», — заявила Е. Орлова.



По ее словам, ставки по потребкредитам сейчас находятся на минимальном уровне и, вероятнее всего, далее опускаться не будут. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от показателя ключевой ставки, инфляции и общей экономической ситуацией в стране.



Представитель УБРиР также рассказала, что в 2021 году финансово-кредитные организации будут активнее работать с заемщиками, которые не смогут выполнять взятые на себя обязательства.



«Пандемия показала, что даже у самых хороших клиентов могут случаться сложные ситуации и форс-мажоры. Поэтому банки все больше будут разрабатывать и предлагать клиентам собственные варианты решения таких проблем, по типу банковских кредитных каникул, реструктуризации и отсрочек платежей», — полагает Е. Орлова.



Управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов заявил, что кредиты наличными были и остаются самым массовым розничным кредитным продуктом.



«Мы ожидаем, что при сохранении текущего уровня ставок спрос в Свердловской области будет стабильным, а динамика выдач будет соответствовать прошлогодней», — уверен А. Долгов.



Представитель ВТБ назвал два драйвера роста этого сегмента кредитования. Первый — низкие процентные ставки, которые сейчас находятся на историческом минимуме. Второй — развитие цифровых каналов и упрощение самого процесса оформления займа.



В 2021 году участники рынка рассчитывают на плавное восстановление потребительского кредитования по мере улучшения общей экономической ситуации. В случае новых потрясений можно ожидать дальнейшее снижение числа выданных потребкредитов.