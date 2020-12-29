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В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта «ЧО», посвященный 25-летию компании «Атомстройкомплекс», сообщает пресс-служба застройщика.

«Сегодня на улице Мамина-Сибиряка, 80 появилась новая работа фестиваля. Объект представляет собой архитектурную интервенцию — две примыкающие и вплетенные друг в друга заборные плиты ПО-2, на которых написана фраза из компьютерных игр: «Can't place this» (переводится как «Здесь строить нельзя»). Эта работа — результат коллаборации команд художников SPEKTR и Hot Singles», — говорится в сообщении.

В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

Фестиваль паблик-арта «ЧО» организован компанией «Атомстройкомплекс» в год ее 25-летнего юбилея. Фестиваль отражает идеологию компании — «свободу». Свободу выбора, свободу передвижения, свободу самовыражения. В первом фестивале уличных арт-объектов компания пригласила известных в России и мире художников и скульпторов. Их работы можно обнаружить в центре города в знаковых местах.

В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

«Мы задумывали все инсталляции как временные. Однако город и его жители тепло приняли новые объекты. Не разбили, не раскрасили. Поэтому мы уверены, что объекты получат постоянную прописку в Екатеринбурге и станут новыми символами территории. А мы, как организаторы, уже планируем второй фестиваль паблик-арта «ЧО». Очень надеемся, что он станет традиционным», — рассказал креативный директор компании «Атомстройкомплекс» Никита Харисов.

В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»

Всего в рамках первого фестиваля в городе появилось семь объектов паблик-арта: на уличной площадке Ельцин-центра поселился «Медведь Гриша», возле Дворца молодежи вырос «Эль Небоскреб», на набережной возле Театра драмы появился «Поющий камень». В качестве локации для многослойного арт-объекта «Точка зрения» было выбрано место возле центра современного искусства на Добролюбова,19. Серия арт-объектов знаменитого современного художника Андрея Люблинского расположена на стенах домов в районе улиц Малышева и Вайнера. Циклорама «Погружение» от Покраса Лампаса, также созданная в рамках фестиваля, была установлена в парке ТЦ «Мега».

Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»

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