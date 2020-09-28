Минэкономразвития оценило спад инвестиций в России в 2020 году в 4,3%

УрБК, Москва, 09.02.2021. По оценке министра экономического развития, спад инвестиций в России в 2020 году составил 4,3%, и это, по его мнению, хороший результат.
Заявление о сокращении инвестиций в России глава Минэкономразвития (МЭР) сделал сегодня, 9 февраля, во время выступления в Госдуме.
«Удалось также добиться существенной поддержки инвестиций. Мы оцениваем их сокращение на уровне 4,3%, и это в текущих условиях хороший результат», — заявил М. Решетников.
Ранее в МЭР прогнозировали, что рост ВВП в России в 2021 году, согласно консервативному сценарию развития экономики, ожидается на уровне 2,7%, в 2022 году — на 2,9% с последующей стабилизацией на уровне около 2,5%.
Накопленные убытки компаний в консервативном варианте будут сдерживать восстановление прибыли и, как следствие, инвестиционной активности, объясняли прогноз в МЭР.
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