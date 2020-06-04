Свердловской области выделили дополнительно 9 млрд рублей для завершения строительства ЕКАД в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Свердловская область получила дополнительное финансирование в размере 9 млрд руб. для завершения строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги в 2023 году. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Решение о предоставлении Свердловской области очередного трансферта для строительства ЕКАД закреплено распоряжением правительства РФ. Средства федерального бюджета выделены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Согласно документу, в 2021 году Средний Урал получит из федерального бюджета 2 млрд руб., в 2022 году — 3,9 млрд руб., в 2023 году — 3,1 млрд руб.
Строительство третьего пускового комплекса, который замкнет обход Екатеринбурга в кольцо, завершится в начале 2023 года, в год празднования 300-летия города. Также часть из этих средств будет направлена на устройство дополнительных полос движения и съездов в районе южного полукольца ЕКАД. Это позволит обеспечить максимальную пропускную способность трассы после ее замыкания.
«Общая протяженность строящегося III пускового комплекса ЕКАД вместе с развязкой составит 11,5 километра. Это финальный участок кольцевой автодороги. Он позволит включить в единый транспортный каркас федеральные трассы, выходящие из города, разгрузить улично-дорожную сеть Екатеринбурга, вывести транзитный транспорт за его пределы. Это положительно отразится на экологической обстановке, повысит качество жизни горожан», — сообщают в департаменте информполитики региона.
Также к 2023 году будет реконструирован участок ЕКАД «Семь ключей — Большой Исток», соединяющей Челябинский тракт с Тюменским. Двухполосная трасса будет переделана в четырехполосную магистраль длиной 9,8 км с полным разделением встречных потоков.
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