«МегаФон» повысил скорость интернета для жителей 100 поселков и деревень Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Компания «МегаФон» провела работу по модернизации сети на территории Свердловской области. Для жителей 100 поселков и деревень средние скорости интернета значительно выросли. Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



Самой северной точкой Среднего Урала, где работали инженеры «МегаФона», стало село Андриановичи, южной — Новоисетское. На востоке связисты оператора доехали до села Бакряж, на западе — до пгт Тугулым.



Специалисты компании уделили внимание не только крупным поселкам, но и местам, где проживает менее 1 тыс. человек. Треть обновленных базовых станций размещены в деревнях с общим населением 300 тыс. человек.



Как сообщает пресс-служба «МегаФона», теперь жителям небольших населенных пунктов региона потребуется всего три секунды на загрузку приложения в смартфон и 5-6 минут для скачивания фильма.



«Мобильная связь в сельской местности зачастую становится практически единственным вариантом выхода в интернет. Сеть «МегаФона» уже сейчас можно использовать как альтернативу стационарному доступу, так как средние 4G-скорости составляют 28,5 Мбит/сек. В прошлом году мы усилили мобильный интернет в 140 населенных пунктах Свердловской области, чтобы каждый мог получить госуслуги онлайн, работать и учиться дистанционно, общаться с помощью видеозвонков и смотреть фильмы в HD-качестве», — отмечают в пресс-службе оператора.



Скорости интернета выросли также и у жителей 40 городов области, включая Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Полевской, Первоуральск, Краснотурьинск, Серов, Лесной, Нижнюю Туру, Красноуфимск, Заречный, Новоуральск, Асбест.