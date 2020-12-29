ФАС подозревает металлотрейдеров в заключении антиконкурентного соглашения

УрБК, Москва, 09.02.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревает российских металлотрейдеров в заключении антиконкурентного соглашения. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.



«В результате анализа поступивших в ФАС заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами», — говорится в сообщении.



В этой ситуации ФАС приняла решение организовать внеплановые проверки ряда металлотрейдеров.



Ранее стало известно, что стоимость металлопроката на внутреннем рынке в РФ в декабре выросла на 35-50%. Сообщалось, что сложившаяся ситуация может привести к росту цен на машиностроительную технику для ключевых отраслей российской экономики. Речь идет о добыче полезных ископаемых, строительном секторе, сельском хозяйстве и транспорте.