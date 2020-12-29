ММК проводит плановую реконструкцию сероулавливающей установки в аглоцехе горно-обогатительного производства

УрБК, Магнитогорск, 09.02.2021. В аглоцехе горно-обогатительного производства ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) параллельно производится плановая реконструкция сероулавливающей установки и монтаж аспирационной системы.



Как сообщает Управление информации и общественных связей комбината, агломерационное производство ММК в последние годы переживает период активной модернизации, главные цели которой — улучшение экологических показателей и снижение вредных выбросов в атмосферу Магнитогорска.



«Реализация экологических проектов и техническое перевооружение агломерационного производства в течение последних лет ведется практически в режиме нон-стоп. В настоящее время в аглоцехе производится плановая реконструкция сероулавливающей установки № 3, главное предназначение которой — очистка аглогазов третьей фабрики от диоксида серы. В самое ближайшее время обновленную поглотительную систему запустят в работу», — говорится в сообщении.



По словам начальника участка сероулавливающих установок аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Руслана Идрисова, сейчас на реконструкции находится скруббер поглотительной системы № 3. В скруббере происходит очистка аглогазов от диоксида серы посредством орошения известковым молоком и на выходе получается чистый аглогаз. Как отметил Руслан Идрисов, планируется поменять все восемь поглотительных систем, и седьмая система уже находится на демонтаже.



«Многие работники предприятия могли заметить, что главная труба аглофабрики № 3 больше не дымит, в ноябре прошлого года она была выведена из работы как источник организованных выбросов в результате реализации экологического проекта — замены надземной части газохода отходящих газов от третьей аглофабрики к сероулавливающим установкам. Остались только трубы сероулавливающих установок и поглотительных систем, выбросы из которых представляют собой не дым, а очищенные аглогазы — чистый пар», — говорится в сообщении.



Отмечается, что специалистами лаборатории охраны окружающей среды уже констатирован факт улучшения экологических показателей в аглоцехе после вывода трубы из процесса.



Как сообщил и. о. начальника аглоцеха ГОП ПАО «ММК» Вадим Тимофеев, сейчас достигнуты 90% очистки аглогазов. «До закрытия трубы было 85%. Это я считаю нашим достижением. Я думаю, что за 3-4 года полностью обновим все системы поглотительные, установим систему аспирации. Это позволит значительно снизить нагрузки на воздушный бассейн Магнитогорска», — отметил Вадим Тимофеев.



Также в цехе сейчас завершается реализация проекта диспетчерского экологического комплекса — ведется замена газоаналитического оборудования, устанавливаются автоматические системы измерения выбросов. С введением этого оборудования будет проще проводить мониторинг текущего состояния выбросов. По словам Вадима Тимофеева, забота об экологии поставлена руководством ММК в качестве приоритетной задачи перед всеми производственными подразделениями предприятия.