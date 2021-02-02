В Свердловской области выявлено 289 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 289 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 9 февраля 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 73 тыс. 377 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 13 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 157. За сутки из больниц выписаны 299 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 66 тыс. 144 человека.



В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 019 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 998 тыс. 216 человек. За сутки зарегистрировано 530 летальных случаев (всего 77 тыс. 598), выздоровели 21 тыс. 795 человек (всего 3 млн 493 тыс. 886).