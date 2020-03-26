УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:55

В Екатеринбурге воспользоваться услугой по регистрации транспортных средств можно будет в порядке единой очереди

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня для автовладельцев, обратившихся за госуслугой по регистрации транспортных средств, будет формироваться единая очередь в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1).

Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, в этой единой очереди будут и те, кто записался, воспользовавшись порталом госуслуги.ру на определенное время, и те, кто обратился в подразделение в порядке живой очереди.

«Сотрудниками подразделения посетителям, обратившимся без предварительной записи, будет предложено время предварительной записи (возможно, даже на другой день) либо при наличии свободного времени будет предоставлена возможность обращения в порядке общей очереди в этот же день на оставшееся свободное время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом в РЭО будет дана оценка предъявленным документам и рекомендации в случае предоставления неполного пакета документов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.03.2020 ГИБДД ввела ограничения на получение водительских прав и оформление ДТП

УрБК, Москва, 26.03.2020. ГИБДД России ввела ряд ограничений на получение госуслуг, а также при оформлении ДТП и ...

14.06.2019 В Екатеринбурге изменится график приема по регистрации автомототранспортных средств

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2019. В Екатеринбурге изменится график приема по регистрации автомототранспортных средств, ...

08.09.2014 Подразделение ГИБДД в Верхней Пышме временно прекратило выдачу водительских удостоверений и регистрацию транспортных средств

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2014. С 8 сентября 2014 года, регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД ММО МВД ...

29.04.2014 Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД в Свердловской области не будут работать 1 и 9 мая

УрБК, Екатеринбург, 29.04.2014. Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД МВД России в муниципальных ...

25.09.2013 С начала 2013 года жители Свердловской области зарегистрировали 160 тыс. транспортных средств

УрБК, Екатеринбург, 25.09.2013. С начала 2013 года жители Свердловской области поставили на учет свыше 160 тыс. ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности
Архив новостей
Февраль 2021 (230)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18