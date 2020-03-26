В Екатеринбурге воспользоваться услугой по регистрации транспортных средств можно будет в порядке единой очереди

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Екатеринбурге с сегодняшнего дня для автовладельцев, обратившихся за госуслугой по регистрации транспортных средств, будет формироваться единая очередь в МРЭО ГИБДД ГУ МВД РФ по Свердловской области (г. Екатеринбург, ул. Чкалова, 1).
Как сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД ГУ МВД России, в этой единой очереди будут и те, кто записался, воспользовавшись порталом госуслуги.ру на определенное время, и те, кто обратился в подразделение в порядке живой очереди.
«Сотрудниками подразделения посетителям, обратившимся без предварительной записи, будет предложено время предварительной записи (возможно, даже на другой день) либо при наличии свободного времени будет предоставлена возможность обращения в порядке общей очереди в этот же день на оставшееся свободное время», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом в РЭО будет дана оценка предъявленным документам и рекомендации в случае предоставления неполного пакета документов.
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