Средняя цена на вторичное жилье в Екатеринбурге превысила 80 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. По состоянию на 1 февраля 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 80 тыс. 308 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН). За последнюю неделю цены выросли на 0,5%, за месяц — на 1,5%. Средний срок экспозиции (период от выставления объекта на продажу до совершения сделки) на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 114 дней.

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