За год число открытых жителями Южного Урала индивидуальных инвестсчетов выросло более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 09.02.2021. Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых жителями Южного Урала за 2020 год, по данным Московской биржи, составило более 85 тысяч. За год их количество выросло более чем в два раза.



Как сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, по числу инвестсчетов Южный Урал занимает восьмое место в стране и второе — в УрФО. На первом месте расположилась Свердловская область, жители которой открыли более 115 тыс. ИИС.



В целом по России число ИИС в конце декабря приблизилось к 3,5 млн, увеличившись за год практически в два раза. Отмечается, что интерес к ИИС связан со снижением процентных ставок по вкладам и налоговым вычетом в размере 13% от суммы взноса.



«Индивидуальный инвестиционный счет — это один из способов сбережения и вложения средств граждан. При разумном подходе с помощью ИИС можно получать дополнительный доход. В то же время Банк России рекомендует заниматься инвестициями на фондовом рынке только при наличии финансовой «подушки безопасности». Также нужно помнить о существующих рисках: при инвестировании не гарантирована доходность, а средства не застрахованы государством. Очень важно, чтобы у начинающих инвесторов не возникало ложных ожиданий от результатов инвестирования», — отмечает управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.