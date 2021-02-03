Екатеринбургская гордума избрала главой города Алексея Орлова

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Депутаты Екатеринбургской городской думы большинством голосов избрали главой города Алексея Орлова.



За его кандидатуру проголосовал 31 депутат.



«Решением городской думы мы избираем главой города Алексея Орлова», — подвел итоги голосования председатель гордумы Игорь Володин.



Напомним, ранее к рассмотрению гордуме конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга рекомендовала трех претендентов: врио главы города Алексея Орлова, главу администрации Ленинского района Екатеринбурга Дмитрия Ноженко и депутата свердловского Заксобрания Михаила Зубарева.



В начале февраля 2021 года конкурсная комиссия рассмотрела презентации 43 соискателей.