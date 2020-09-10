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Свердловская область возглавила антирейтинг регионов с самой загрязненной питьевой водой

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Счетная палата опубликовала антирейтинг регионов РФ с самой загрязненной питьевой водой. На верхней позиции оказалась Свердловская область.

«На протяжении последних десяти лет на Средний Урал приходится наибольшее среди субъектов Российской Федерации количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения», — говорится в исследовании Счетной палаты.

Аудиторы отмечают, что в регионе не проводилась экологическая реабилитация водных объектов.

Также в антирейтинг регионов с самой загрязненной питьевой водой попали Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва.

«Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Вследствие загрязнения питьевой воды химическими веществами и микроорганизмами увеличивается риск смертности (в среднем на 11 тыс. случаев ежегодно) и заболеваемости населения (в среднем на 3 млн случаев ежегодно)», — отмечают аудиторы Счетной палаты.

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