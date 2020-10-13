Число открытых вакансий на Среднем Урале в январе выросло на 28%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В январе 2021 года в Свердловской области количество открытых вакансий выросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса по поиску работу hh.ru.



На начало февраля в регионе были актуальны более 23 тыс. предложений работодателей. Это на 4% меньше, чем месяц назад.



«Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, IT-компании и строительные организации», — говорится в исследовании.



Количество активных резюме на Среднем Урале составляет 94 тыс. единиц. За год показатель вырос на 17%, за месяц сократился на 4%.