Суд признал антиконкурентным соглашение «ВСМПО-Строитель (УКС)» и администрации Верхней Салды

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Арбитражный суд Свердловской области подтвердил выводы регионального УФАС о заключении антиконкурентного соглашения с участием структур ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» и органов местного самоуправления Верхнесалдинского городского округа (ВСГО).



Как сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства, ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» необоснованно получило субсидии из регионального и муниципального бюджетов на сумму более 12 млн руб. Эти средства были перечислены за благоустройство придворцовой площади Дворца культуры в Верхней Салде.



«ПАО «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» поручило дочернему обществу ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» сформировать документы для участия в отборе на получение субсидии, заявиться на участие в данном отборе и продало подготовленную им проектно-сметную документацию. Также еще до объявления отбора получателей субсидии председателем комитета управления имуществом администрации ВСГО подписано распоряжение о выдаче ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» разрешения на использование земельного участка, на котором должны проводиться работы по благоустройству», — говорится в сообщении.



Также, как следует из решения суда, субсидия в последующем и была возвращена в бюджет, и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» и ООО «ВСМПО Строитель УКС» попытались представить проведение работ формой благотворительности. Суд посчитал, что на возврат средств организации пошли вынужденно из-за риска ответственности за ограничение конкуренции.



Кроме того, оказалось, что администрация муниципалитета и ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» связаны одним должностным лицом. Именно оно было председателем комиссии по предоставлению субсидии и подписало протокол совещания с резолютивной частью о перечислении ООО «ВСМПО-Строитель (УКС)» субсидии в размере 6 млн 752 тыс. 875 руб.



Решение суда было обжаловано в Семнадцатом апелляционном суде, который оставил вердикт без изменений.