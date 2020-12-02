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Число занятых в экономике РФ за год сократилось на 1,65 млн человек

УрБК, Москва, 09.02.2021. Число занятых в экономике РФ в 2020 году сократилось на 1,65 млн человек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.

Так, в начале 2020 года в экономике РФ было занято 72 млн 425 тыс. человек, в начале 2021 года — 70 млн 770 тыс. человек.

По оценкам экспертов, сокращение связано с последствиями пандемии коронавируса и демографическими последствиями 1990-х годов.

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