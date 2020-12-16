Житель Дегтярска оформил кредит в 550 тыс. рублей и перевел средства мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. В Ревде неизвестные убедили мужчину оформить кредит в сумме 550 тыс. руб. и перевести деньги на посторонние счета.



Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области, в дежурную часть МО МВД «Ревдинский» обратился мужчина 1982 года рождения, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и под видом сотрудника безопасности банка сообщил о попытке оформить на его имя кредит одним из недобросовестных сотрудников банка.



«По телефону мужчине разъяснили, что в банке заинтересованы найти мошенника, но для этого нужно взять кредит в банке на сумму более 550 тыс. руб. Для достоверности мошенники скинули через мессенджер удостоверение сотрудника банка. После этого житель Дегтярска оформил кредит, средства которого перевел на счет злоумышленников», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.



Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размер».



Как сообщал ранее УрБК, по итогам 2020 года каждое шестое преступление в Свердловской области, зарегистрированное полицией, было квалифицировано как мошенничество. При этом половина из них была совершена с применением IT-технологий.