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На Среднем Урале картофель за месяц подорожал на 10,19%

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Средние потребительские цены на картофель в Свердловской области в январе 2021 года выросли на 10,19% (до 29,68 руб. за кг) по сравнению с декабрем 2020 года. Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, за указанный период заметно подорожали лук репчатый (на 8,1%, до 28,44 руб. за кг), морковь (на 7,13%, до 34,25 руб. за кг), капуста белокочанная свежая (на 5,32%, до 21,72 руб. за кг), яблоки (на 4,18%, до 116 руб. за кг), рис шлифованный (на 2,93%, до 107,02 руб. за кг), а также чай черный байховый (на 2,85%, до 927,72 руб. за кг).

Согласно статистике ведомства, за месяц на Среднем Урале ощутимее всего подешевели сахар-песок (на 1,68%, до 47,03 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (на 1,28%, до 106,27 руб. за кг), а также масло подсолнечное (на 1,06%, до 122,92 руб. за кг).

Отметим, что ранее правительство РФ, производители и ритейл подписали соглашение о заморозке цен на сахар и подсолнечное масло до конца марта 2021 года. Максимальная стоимость сахара у производителей составит 36 руб. за кг, подсолнечного масла — 95 руб. за литр. Розничные цены составят не более 45 руб. и 110 руб. соответственно.

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