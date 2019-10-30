Житель Нижнего Тагила подал в суд на «Почта Банк» за запрос кредитной истории без его согласия

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Житель Нижнего Тагила отсудил у «Почта Банка» около 6 тыс. руб. за обработку персональных данных без его согласия.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, тагильчанин в сентябре 2018 года оставил в торговой сети заявку на покупку товара в кредит, но договор не заключил. После этого мужчина платно запросил в нескольких бюро свою кредитную историю, заплатив в общей сложности 2 тыс. 450 руб., и выяснил, что ряд банков, включая ПАО «Почта Банк», запрашивали без его согласия его кредитную историю.



«Мужчина обратился с жалобой на действия банка в службу по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка РФ. Постановлением указанной службы в июле 2019 года ПАО «Почта Банк» было привлечено к ответственности по статье 14.29 КоАП РФ и ему назначили штраф в размере 30 тыс. руб.», — говорится в сообщении.



Тагильчанин посчитал, что понес затраты на проверку своей кредитной истории. Из 15 незаконных запросов два были сделаны ПАО «Почта Банк». Мужчина подал иск в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, в котором просил взыскать с ПАО «Почта Банк» в счет возмещения материального ущерба 330 руб., компенсацию морального вреда — 2 тыс. руб., расходы на оплату юридических услуг — 3 тыс. руб., 400 руб. на оплату госпошлины, а также почтовые расходы на отправку претензии — 65 руб. и 261 руб. на отправку иска в суд.



Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования тагильчанина. С ПАО «Почта Банк» взыскано возмещение материального вреда в размере 330 руб., 3 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда, 3 тыс. руб. на юридические расходы, почтовые расходы — 327 руб. и госпошлина — 400 руб. Всего взыскано 7 тыс. 057 руб.



Однако ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал на него апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.



В итоге областной суд изменил решение Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила, снизив размер компенсации морального вреда до 1 тыс. руб. В остальной части решение было оставлено без изменений.