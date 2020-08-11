УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в январе 2021 года ...

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,01%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с ...

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года ...

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Свердловской области в январе 2020 ...

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,7%

В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Свердловской области в январе-августе текущего года цены на товары и услуги выросли ...