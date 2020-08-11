Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,01%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в январе 2021 года увеличился на 5,01% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.
Так, рост цен на товары в январе 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 6,15%, в том числе на продовольственные товары — 6,89%, на непродовольственные товары — 5,28%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 4,89%.
Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 2,33%.
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