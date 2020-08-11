УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:43

Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 5,01%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в январе 2021 года увеличился на 5,01% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Так, рост цен на товары в январе 2021 года к тому же месяцу прошлого года составил 6,15%, в том числе на продовольственные товары — 6,89%, на непродовольственные товары — 5,28%. Свердловскстат также зафиксировал увеличение цен на алкогольные напитки — на 4,89%.

Кроме того, цены на услуги за указанный период выросли на 2,33%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.08.2020 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года увеличился на 2,8% по сравнению с ...

11.08.2020 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,8%

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2020. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Свердловской области в июле 2020 года ...

11.02.2020 Потребительские цены в Свердловской области за год выросли на 2,7%

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2020. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Свердловской области в январе 2020 ...

10.09.2019 В Свердловской области цены на товары и услуги за год выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2019. В Свердловской области в январе-августе текущего года цены на товары и услуги выросли ...

09.07.2019 За год цены на товары и услуги в Свердловской области выросли на 5,4%

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. В мае 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги на Среднем Урале вырос на ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности
Архив новостей
Февраль 2021 (196)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18