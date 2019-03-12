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Четыре представителя УЭХК стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года»

УрБК, Ектеринбург, 08.02.2021. Четыре сотрудника АО «УЭХК» (предприятие Топливной компании Росатом «ТВЭЛ» в г. Новоуральске) стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года России — 2020» по версии «Профессиональные инженеры». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лауреатом в номинации «Атомная энергетика» стал начальник отдела исследования и контроля производства Артем Пономаренко. Результаты комплекса исследований с его участием имеют высокий научно-технический уровень и практическую ценность для повышения эффективности производства УЭХК.

В номинации «Машиностроение» за работу по безопасности и оптимизации технологических процессов, модернизацию технологического оборудования комбината победителем признан главный технолог цеха ревизии машин Олег Кузьмин.

Лауреатом в номинации «Электротехника» стал начальник участка эксплуатации оборудования службы главного энергетика Александр Кошелев за большой вклад в повышение эффективности энергоснабжения разделительного производства УЭХК.

Михаил Туисов, инженер по КИПиА 1 категории метрологической службы, признан лауреатом в номинации «Приборостроение и диагностика» за работу по модернизации систем управления технологическим процессом УЭХК.

Цель Всероссийского конкурса «Инженер года» — выявление элиты российского инженерного корпуса, пропаганда достижений и опыта лучших отечественных специалистов сферы производства и науки.

«Традиционно наши инженеры занимают достойное место в подобных конкурсах, представляя свои проекты по повышению эффективности производства. На комбинате созданы все условия для реализации творческого потенциала работников и формирования инженерной элиты», — прокомментировал генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

Как уточняет пресс-служба АО «УЭХК», в период с 2002 по 2020 год 42 инженера Уральского электрохимического комбината стали лауреатами, 11 — получили звание «Профессиональный инженер России». Имена лауреатов и «профессиональных инженеров» размещены в Зале инженерной славы России.

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