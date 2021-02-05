Финансовый аналитик Григорий Вахитов: Снижение объема продаж нефти привело к существующему курсу рубля

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов высказал предположение, что на ослабление курса рубля повлияло сокращение объемов продаж нефти.
Эксперт напомнил, что в прошлом году Россия присоединилась к соглашению стран-участниц ОПЕК по сокращению добычи углеводородов для стабилизации нефти.
«Сейчас страна продает на 10% ниже от прежнего объема по соглашению с ОПЕК. Соответственно, снижается объем выручки, и мы видим другой курс. Вдобавок к этому в него заложено возможное снижение цен на нефть, а также угроза санкций», — отметил Вахитов.
Отметим, что по состоянию на 8 февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 60 долл. США за баррель. Для сравнения: 5 февраля 2020 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 55,05 долл. США за баррель.
Официальный курс Банка России на 5 февраля 2021 года составляет 75,72 руб. за 1 долл. США и 90,92 руб. за 1 евро. По состоянию на 5 февраля 2020 года официальный курс Банка России составлял 63,43 руб. за 1 долл. США и 70,12 руб. за 1 евро.
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