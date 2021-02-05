Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 85,05 коп., до 74,26 руб., курс евро — на 48, 31 коп., до 89,40 руб.