Официальный курс доллара США снизился на 85 коп., евро — на 48 коп.

УрБК, Москва, 08.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 85,05 коп., до 74,26 руб., курс евро — на 48, 31 коп., до 89,40 руб.
УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. ...04.02.2021 Официальный курс доллара США снизился на 35 коп., евро — на 64 коп.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...01.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. ...20.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...