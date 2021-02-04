ЕВРАЗ подписал соглашение с Danieli

Российский холдинг ЕВРАЗ закупит для нужд своего предприятия в Нижнем Тагиле у итальянской Danieli оборудование для технического перевооружения машины непрерывного литья. Это уже второе подобное соглашение за последние два года. Ранее, в 2019 году, российская и итальянская компании подписали контракт на реконструкцию рельсобалочного цеха НТМК на 80 млн евро.



Общая сумма инвестиций ЕВРАЗа в реализацию проекта по техперевооружению машины непрерывного литья заготовок № 1 конвертерного цеха на НТМК составит около 3 млрд руб. Завершить работы планируется в 2023 году.







Как отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, для холдинга очень важно увеличить объем производства круглой стальной заготовки, которая используется для проката железнодорожных колес.



«Это позволит нам полностью обеспечить потребности нового колесного стана, строительство которого мы с партнерами начали в особой экономической зоне «Титановая долина», — сообщил Денис Новоженов.



Конвертерный цех ЕВРАЗ НТМК ежегодно производит около 4,5 млн т стали. Цех оснащен четырьмя 160-тонными конвертерами. На участке внепечной обработки стали действуют четыре установки «печь-ковш» и два циркуляционных вакууматора. Установка десульфурации полупродукта позволяет выпускать сталь без вредных примесей. Вся сталь разливается на четырех машинах непрерывного литья заготовок. Технологами конвертерного цеха ЕВРАЗ НТМК освоено более 1 тыс. различных марок стали со сложным химическим составом.







Машина непрерывного литья заготовок № 1 выпускает стальные заготовки для транспортного проката: железнодорожных колес, рельсов и бандажей. Техническое перевооружение увеличит производительность МНЛЗ № 1 с 700 тыс. т до 1,80 млн т в год и повысит качество стальных заготовок.



В ходе обновления на машине будет создана многоуровневая система автоматизации, что позволит планировать, контролировать, управлять и получать визуализацию процесса на каждом этапе производства. А также опробовать новые технологические процессы в виртуальном режиме.



«Мы неоднократно сотрудничали с компанией ЕВРАЗ, участвовали во многих крупных проектах. Мы не сомневаемся, что сможем выполнить проект с наивысшим качеством и в срок», — сказал президент компании Danieli в России Антонелло Колусси.



Ранее между ЕВРАЗом и итальянской Danieli был подписан контракт на реконструкцию рельсобалочного цеха стоимостью 80 млн евро.



Модернизацию стана планируется завершить в 2022 году. Его мощность после реконструкции увеличится с 800 тыс. т металлопроката в год до 950 тыс. т. Длина раскатного поля возрастет до 108 метров.



«Техническое перевооружение рельсобалочного цеха позволит расширить сортамент стана и начать выпуск в подразделении новых видов металлопроката. Цех начнет производство U-образных шпунтов шириной до 600 мм, двутавров высотой от 130 до 600 мм и шириной до 300 мм, железнодорожных рельсов по европейским стандартам (длиной до 25 м), крановых рельсов, несимметричных L-образных полособульбов высотой от 270 мм до 600 мм», — сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал» ЕВРАЗа.



После реконструкции на предприятии рассчитывают дополнительно получить на стане 280 тыс. т балки и 50 тыс. т шпунта. Технологическое оборудование и средства автоматизации будут изготовлены компанией Danieli и смонтированы под надзором зарубежных специалистов.



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа