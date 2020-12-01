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Средний размер лимита по кредитным картам в Свердловской области в IV квартале 2020 года вырос на 5,6%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 65 тыс. 329 руб., что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (61 тыс. 872 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Средний Урал занял 13-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по среднему размеру лимита по кредитным картам в указанный период оказалась Москва (95,1 тыс. руб.), на втором — Московская область (80 тыс. руб.), на третьем — Ханты-Мансийский АО (77,7 тыс. руб.), на четвертом — Санкт-Петербург (77,4 тыс. руб.). Замыкает топ-5 Приморский край (77,1 тыс. руб.).

В целом по стране в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67 тыс. руб., увеличившись на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,5 тыс. руб.). В то же время, согласно исследованию НБКИ, по сравнению с «карантинным» II кварталом 2020 года, когда средний размер лимита снизился до 63,2 тыс. руб., данный показатель вырос еще более значительно — на 6%.

Как отмечает гендиректор НБКИ Александр Викулин, благодаря такому инструменту, как лимиты по кредитным картам, банки имеют возможность эффективно управлять кредитным риском. По его словам, в последнее время финансово-кредитные организации делегируют более значительные суммы кредитов тем заемщикам, чьи долговая нагрузка и персональный кредитный рейтинг находятся на высоком уровне.

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