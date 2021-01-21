Уральские вузы не намерены снижать стоимость обучения из-за пандемии COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Вузы Свердловской области не намерены снижать стоимость обучения в связи с массовым переводом студентов на дистанционную форму обучения. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщили проректоры Уральского федерального университета (УрФУ), Уральского экономического университета (УрГЭУ) и Уральского государственного горного университета (УГГУ).
Как сообщил проректор по учебно-методическому комплексу УГГУ Сергей Упоров, в вуз поступило одно обращение, касающееся пересмотра стоимости обучения, но снижать ее размер в университете не стали.
«Стоимость у нас держится на уровне, установленном государством, снижение стоимости повлечет за собой нарушение федеральных государственных образовательных стандартов. Ну и нужно понимать — мы разъясняем и студентам, и сотрудникам, и всем, кто спрашивает, — что затраты, которые несет университет на обучение с применением дистанционных технологий, в разы выросли», — сообщил С. Упоров
Проректор по учебно-методической работе и качеству образования УрГЭУ Дмитрий Карх поддержал позицию коллеги и также добавил, что, кроме затрат на приобретение оборудования, при дистанционной форме обучения возросла трудоемкость образовательного процесса.
«По крайней мере, основания для перерасчета мы не увидели и нашли понимание среди наших и студентов и родителей», — сообщил Д. Карх
Как рассказал проректор по развитию образовательной деятельности УрФУ Андрей Созыкин, в вузе также регистрировали обращения от студентов с просьбой пересмотреть стоимость обучения в меньшую сторону.
«Мы проводили расчеты, и, к сожалению, на текущий момент стоимость образования в дистанционном режиме оказалась выше, чем в очном режиме. Поэтому прямо сейчас мы стоимость снизить не можем», — сообщил А. Созыкин.
Он также отметил, что в течение нескольких последующих лет обучение в дистанционной форме может стать дешевле обучения в традиционном очном формате. Но из-за затрат на приобретение оборудования и вложений в разработку новых методических программ обучения снизить для студентов стоимость обучения вуз не может.
Однако в этом году в УрФУ не стали увеличивать стоимость обучения на уровень инфляции, как это делали в прошлые годы.
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