Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,15%

По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. 148 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 4 февраля число безработных составляло 109 тыс. 719 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 571 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,15%.
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