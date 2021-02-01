Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,15%

По состоянию на 8 февраля в Свердловской области официально зарегистрировано 109 тыс. 148 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 4 февраля число безработных составляло 109 тыс. 719 человек. Таким образом, за последние четыре дня показатель сократился на 571 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,15%.