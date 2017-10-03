УБРиР привлек кредит в сумме 5 млн евро от немецкого Commerzbank для финансирования покупки клиента

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и немецкий банк Commerzbank подписали кредитное соглашение на сумму около 5 млн евро на период более 5 лет.
Как сообщает пресс-служба УБРиР, кредит застрахован шведским экспортным кредитным агентством Exportkreditnamnden (EKN), а привлеченные средства пойдут на финансирование клиента банка, приобретающего оборудование одной из крупнейших скандинавских технологических компаний Outotec.
«Соглашение с Commerzbank подтверждает, что крупнейшие международные финансовые институты проявляют заинтересованность в продолжении сотрудничества с российскими банками. В течение нескольких лет долгосрочное торговое финансирование малодоступно частным банкам из России. Несмотря на сложности привлечения долгосрочного фондирования от западных финансовых институтов, УБРиР остается активным игроком на рынке структурного финансирования международной торговли, что свидетельствует о стабильной деловой репутации банка. Сделкой с Commerzbank мы доказали возможность расширения сотрудничества между российскими и международными банками в области торгового финансирования», — отмечает президент УБРиР Антон Соловьев.
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