Число дел в ФССП России о взыскании задолженности перед банками увеличилось на 2,4 млн в 2020 году

УрБК, Москва, 08.02.2021 Число дел о взыскании задолженности по банковским кредитам, поступивших в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России в 2020 году, увеличилось на 2,4 млн, достигнув 12,9 млн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.



В 2020 году сумма задолженности перед финансово-кредитными организациями выросла с 2,6 млрд руб. до 2,7 млрд руб.



По мнению опрошенных изданием экспертов, увеличение числа дел о взыскании произошло за счет отказа граждан от обслуживания займов в 2019 году, а также за счет того, что кредиторы стали более активно использовать такой способ возврата долгов, как судебное взыскание.



Как ранее сообщал УрБК, по итогам 2020 года количество банкротств граждан увеличилось более чем на 70%. В прошлом году в России банкротами были признаны 119 тыс. граждан.