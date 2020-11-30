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На Южном Урале средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос почти на 12%

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Челябинской области в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 62 тыс. 310 руб., что на 11,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (55 тыс. 701 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 20-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти местах по среднему размеру лимита по кредитным картам в указанный период расположились Москва (95,1 тыс. руб.), Московская область (80 тыс. руб.), Ханты-Мансийский АО (77,7 тыс. руб.), Санкт-Петербург (77,4 тыс. руб.) и Приморский край (77,1 тыс. руб.).

Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего средний размер лимита по кредитным картам в IV квартале 2020 года вырос в Республике Татарстан (плюс 19,2%), Ставропольском крае (плюс 15,5%), Омской (плюс 13,6%) и Тюменской (плюс 13,0%) областях, а также в Удмуртской Республике (плюс 12,5%). При этом наиболее значительно этот показатель снизился в Санкт-Петербурге (минус 8,3%), Москве (минус 7,9%), Новосибирской (минус 3,5%) и Московской (минус 0,8%) областях.

В целом по стране в IV квартале 2020 года средний размер лимита по кредитным картам составил 67 тыс. руб., что на 3,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (64,5 тыс. руб.).

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