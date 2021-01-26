«Россети Урал» — «Екатеринбург» закончили работы по подключению новой производственной площадки хлебозавода «СМАК»

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» выполнили работы в рамках первого этапа по подключению новой производственной площадки хлебопекарного завода «СМАК», расположенной в районе пос. Кольцово.



Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, технические мероприятия, которые обеспечат выдачу заявленной мощности в объеме 5,5 МВт, пройдут в два этапа.



«Первый этап электроснабжения производственной площадки включал строительство кабельной линии 10 кВ от распределительного пункта до блочных комплектных трансформаторных подстанций заявителя, часть которой была проложена закрытым методом горизонтального направленного бурения. Также в ходе работ по подключению объекта на подстанции «Авиатор» были проведены монтажные и наладочные работы, установлена система учета. На втором этапе будет выполнена реконструкция существующих высокочастотных заградителей на подстанции «Нижнеисетская», — говорится в сообщении.



Отмечается, что производственные площади нового высокотехнологичного завода хлебобулочных изделий в районе Кольцово займут 42 тыс. кв. метров — в три раза больше нынешних.