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В Екатеринбурге на УК «Ремстройкомплекс» составили административные протоколы за неубранный снег

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Екатеринбурге в отношении УК «Ремстройкомплекс» составлены административные протоколы за сброс снега с кровли на тротуар возле жилого дома. Об этом говорится в материалах МКУ «Служба заказчика Ленинского района города Екатеринбурга».

Квартальный инспектор 20 января обнаружил сброшенный снег на тротуаре ул. Степана Разина с кровли жилого многоквартирного дома по адресу ул. Чапаева, 14/7.

В Екатеринбурге на УК «Ремстройкомплекс» составили административные протоколы за неубранный снег

«Используя паспорт имущественного комплекса, квартальный инспектор оперативно установил ответственную УК «Ремстройкомплекс» по данному адресу. Инспектор связался с мастером УК «Ремстройкомплекс», ответственной за работы по очистке кровли здания, и проинформировал о необходимости соблюдения правил благоустройства в части обеспечения безопасного передвижения пешеходов и автотранспорта в следствии размещения сброшенного снега на тротуаре и проезжей части», — говорится в сообщении.

Во время повторного осмотра этой территории спустя два дня инспектор обнаружил, что снег частично вывезен с тротуара УК «Ремстройкомплекс». При этом был обнаружен в заездном «кармане» снежный вал.

В Екатеринбурге на УК «Ремстройкомплекс» составили административные протоколы за неубранный снег

МКУ «Служба заказчика Ленинского района города Екатеринбурга» совместно с сотрудником Дорожного надзора городской ГИБДД провела рейд, по результатам которого составлены административные протоколы в отношении УК «Ремстройкомплекс» по статье 12.33 КоАП РФ и пункту 1.5 ПДД РФ.

Напомним, ГИБДД Екатеринбурга за предыдущий месяц выдала 240 предписаний дорожно-коммунальным службам города на устранение выявленных недостатков правил содержания дорог и улиц.

Фото из материалов МКУ «Служба заказчика Ленинского района города Екатеринбурга»

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