«Уральские авиалинии» с 8 по 21 февраля запустили акцию по продаже билетов со скидкой до 30%

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила акцию по продаже билетов на ряд направлений со скидкой до 30% с 8 по 21 февраля, сообщает пресс-служба перевозчика.
«В период с 8 по 21 февраля приобретайте авиабилеты со скидкой до 30% на самые популярные черноморские курорты, в здравницы кавказских минеральных вод, на алтайские горы, в города сибирского золотого кольца. Расширяйте границы своих путешествий от Калининграда до Владивостока, настраивайтесь на лето и помните: все билеты, купленные в этот период, возвратные независимо от тарифа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что максимальный период вылетов — с 10 февраля по 31 октября 2021 года. Количество мест ограничено. Скидка не распространяется на бизнес и субсидированные тарифы.
Помимо этого, авиакомпания предлагает приобрести услугу «Выбор места» со скидкой 15% по промокоду SUMMER2021, а также полезные товары для путешествий и авиационные сувениры в интернет-магазине авиакомпании со скидкой 15%.
Приобрести билеты можно на официальном сайте uralairlines.ru, через мобильное приложение Uralairlines, в фирменных авиакассах, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.
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