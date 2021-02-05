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В Свердловской области выявлен 301 новый случай заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 301 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 8 февраля 2021 года региональный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 73 тыс. 088 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано 12 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 144. За сутки из больниц выписаны 317 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 65 тыс. 845 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 15 тыс. 916 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 983 тыс. 197 человек. За сутки зарегистрировано 407 летальных случаев (всего 77 тыс. 068), выздоровел 15 тыс. 881 человек (всего 3 млн 472 тыс. 091).

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