Прокуратура выясняет обстоятельства возгорания в БЦ «Белинского, 83» с пострадавшими в Екатеринбурге

Прокуратура начала проверку по факту пожара в БЦ «Малышева, 83» в Екатеринбурге, где пострадали два человека. Наиболее вероятной причиной возгорания является короткое замыкание в электрощитовой.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, из здания было эвакуировано 16 человек, двое из пострадавших госпитализированы.
Возгорание в 23-этажном офисном здании на ул. Белинского произошло сегодня примерно в 7.00 утра, к 09.45 пожар не был ликвидирован.
Для координации действий сил и средств на месте развернут штаб пожаротушения. На месте работают 63 человека личного состава, 14 единиц пожарно-спасательной техники, 16 звеньев газодымозащитной службы.
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