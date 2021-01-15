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Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Жюри IX Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов по ряду номинаций, сообщают организаторы.

Так, в номинации «Маркетинговые коммуникации» победили два проекта «Потому что Брусника. PR-продвижение рекламной кампании. Кейс застройщика» и «Книга «Сказки Эльбы. О детских мечтах и взрослых делах». «Зачетная книжка маркетолога» екатеринбургского агентства «19/84» заняла первое место в категории «Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа».

Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов

Также в сфере «Корпоративная социальная ответственность» был отмечен проект «Человек года — лицо города! Полевской. Версия 2020» (Полевской). В номинации «Продвижение государственных и общественных программ» выбран челябинский проект «Золотые молнии — большим героям малой энергетики». В номинации «Развитие и продвижение территорий» победителем назван фестиваль «Демидов Фест» (Нижний Тагил), в номинации «Благотворительность» — проект Фонда святой Екатерины «Гуманитарная помощь Среднему Уралу в период пандемии».

Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов

Главный приз был отдан проекту сотрудников и магистрантов Уральского федерального университета «Нейрогимнастика для серебряного возраста».

Коммуникационный проект преподавателей и студентов билингвальной магистерской программы УрФУ «Cognitive neuroscience — Когнитивные нейронауки» победил в номинации «Антикризисные коммуникации в период пандемии» и получил приз зрительского голосования. Взяв гран-при регионального конкурса, «Нейрогимнастика для серебряного возраста» вошла в шорт-лист XXIV Национальной премии «Серебряный Лучник».

Жюри региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал объявило лауреатов

«Нам приятно, что в шорт-листе уральской премии было много проектов из небольших городов: всегда здорово, когда разрушается стереотип, что все интересное происходит в региональных центрах. Не менее важно, что гран-при получил наукоемкий и социально значимый проект, продвигающий разработки молодых ученых с помощью современных коммуникационных практик», — заявила исполнительный директор премии Елена Гудыно.

Публичные презентации проектов-финалистов и награждение победителей состоялись 6 февраля в культурно-выставочном комплексе «Синара Центр». Стратегическим партнером региональной премии «Серебряный Лучник» — Урал выступила сеть магазинов «Магнит». Оператором премии является коммуникационное агентство АГТ.

Фото предоставлены организаторами конкурса

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