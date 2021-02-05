Перед судом предстанет первый замглавы Сосновского района Челябинской области за растрату более 28 млн рублей бюджетных средств

УрБК, Челябинск, 08.02.2021. В Сосновский районный суд Южного Урала направлено уголовное дело о растрате около 28,7 млн бюджетных средств при покупке здания детского сада.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, первый заместитель главы Сосновского муниципального района в 2017 году заключил с коммерческой организацией, фактически возглавляемой одним из соучастников, муниципальный контракт на покупку нежилого помещения под размещение детского сада по заведомо завышенной стоимости. Оценку здания произвел еще один соучастник — индивидуальный предприниматель, являющийся специалистом в сфере недвижимости. Согласно отчету определения рыночной стоимости, нежилое помещение оценено на сумму свыше 56,4 млн руб. при фактической его стоимости около 28,6 млн руб.
Первый замглавы Сосновского муниципального района Челябинской области и двое жителей региона обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий», частью 4 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ «Пособничество в растрате», а также частью 5 статьи 33, пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Пособничество в превышение должностных полномочий».
Отмечается, что на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах обвиняемых, объекты недвижимости, доли в уставных капиталах коммерческих организаций и транспортные средства наложен арест на общую сумму свыше 54 млн руб.
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