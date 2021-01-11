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Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях в январе-декабре 2020 года составила 22,2 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2021. Средняя зарплата в вакансиях, размещенных на биржах труда Свердловской области в январе-декабре 2020 года, составила 22,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

Отметим, что по итогам I полугодия 2020 года показатель составлял 22 тыс. руб.

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