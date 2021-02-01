Кольцово сохраняет усиленные меры профилактики COVID-19 после возобновления международного авиасообщения

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. С возобновлением международного авиасообщения в аэропорту Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») сохраняются усиленные меры профилактики противодействия распространению COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Все посетители аэропорта проходят тепловизионный контроль, места общего пользования, стойки регистрации обрабатываются дезинфицирующими средствами. На территории аэровокзального комплекса обязательно ношение защитной маски. Также о необходимости соблюдения социального дистанцирования напоминают информационные указатели и звуковое оповещение.



«По-прежнему в аэровокзальном комплексе работает два пункта тестирования на COVID-19», — уточняет пресс-служба Кольцово.



Первый после снятия ограничений международный вылет из екатеринбургского авиаузла состоится уже завтра, 6 февраля.

«Уральскими авиалиниями» запланирован рейс в Ереван. Далее самолеты авиакомпании будут летать в Армению с частотой один раз в неделю по субботам.



Также с 13 февраля еженедельно полеты в столицу этой страны намерена выполнять авиакомпания NordWind.



13 и 24 февраля из Кольцово состоится первый прямой перелет в Занзибар. Этот рейс совершит Boeing 767 авиакомпании Royal Flight. Ранее уральцы летали на популярный морской курорт с посадкой в Уфе или Самаре.



С 14 февраля из Екатеринбурга могут быть возобновлены рейсы в Дубай. Полеты в ОАЭ с частотой один раз в неделю по воскресеньям планируют возобновить авиакомпании «Уральские авиалинии» и «Россия».



Расписания вылетов не окончательные, в них возможны изменения, уточняет пресс-служба аэропорта.



Как ранее сообщал УрБК, после продолжавшегося почти год перерыва в международном авиасообщении аэропорт Кольцово вновь получил возможность отправлять и принимать рейсы за границу.



Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, в 2020 году пассажиропоток екатеринбургского аэропорта Кольцово снизился на 44%.