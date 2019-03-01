Суд в Екатеринбурге взыскал в пользу зрителей с компании «Аквамарин-Арт» часть денег за билеты на концерт Scorpions

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с организатора концерта группы Scorpions — ООО «Аквамарин-Арт» — часть средств, уплаченных зрителями за билеты в vip-партер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Исковые заявления в суд подал 41 человек, сходивший на концерт, который был организован на площадке КРК «Уралец» в октябре 2020 года.
«Придя на мероприятие, они обнаружили, что фан-зона, предусматривающая только стоячие места, располагается как раз перед vip-партером. Все было огорожено металлической конструкцией, закрывающей обзор сцены. Людям, купившим билеты в vip-партер стоимостью до 12 тыc. руб., пришлось не смотреть концерт, а только слушать», — говорится в сообщении.
Ленинский райсуд взыскал с ООО «Аквамарин-Арт» в пользу 20 истцов каждому по 30% от оплаченной суммы за приобретенные билеты. Также взыскана неустойка (по 2 тыс. руб.), компенсация морального вреда (по 1 тыс. руб.), а также штраф от взысканных сумм — по 25%.
Свердловский облсуд оставил это решение без изменений.
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2019. Житель Екатеринбурга, пострадавший от действий туроператора, через суд взыскал ...03.04.2018 Свердловский облсуд взыскал с компании «Строительная механизация» 495 тыс. рублей долга по зарплате
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2018. Свердловский областной суд взыскал с ООО «Строительная механизация» задолженность по ...17.11.2014 Суд взыскал с ООО «Лучшие гастроли Екатеринбурга» деньги за билет на перенесенный концерт
УрБК, Екатеринбург, 17.11.2014. Житель Екатеринбурга через суд вернул деньги за концерт официального двойника Адриано ...26.05.2011 Рок-группа Scorpions даст последний концерт в России
По данным РИА Новости, легендарная немецкая рок-группа Scorpions даст в четверг свой последний концерт в России на ...15.02.2010 Организаторы Олимпиады аннулировали билеты на соревнования по сноуборду
Организаторы Олимпийских игр в Ванкувере аннулировали билеты, которые были проданы на стоячие места на соревнования по ...