Суд в Екатеринбурге взыскал в пользу зрителей с компании «Аквамарин-Арт» часть денег за билеты на концерт Scorpions

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга взыскал с организатора концерта группы Scorpions — ООО «Аквамарин-Арт» — часть средств, уплаченных зрителями за билеты в vip-партер. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Исковые заявления в суд подал 41 человек, сходивший на концерт, который был организован на площадке КРК «Уралец» в октябре 2020 года.



«Придя на мероприятие, они обнаружили, что фан-зона, предусматривающая только стоячие места, располагается как раз перед vip-партером. Все было огорожено металлической конструкцией, закрывающей обзор сцены. Людям, купившим билеты в vip-партер стоимостью до 12 тыc. руб., пришлось не смотреть концерт, а только слушать», — говорится в сообщении.



Ленинский райсуд взыскал с ООО «Аквамарин-Арт» в пользу 20 истцов каждому по 30% от оплаченной суммы за приобретенные билеты. Также взыскана неустойка (по 2 тыс. руб.), компенсация морального вреда (по 1 тыс. руб.), а также штраф от взысканных сумм — по 25%.



Свердловский облсуд оставил это решение без изменений.