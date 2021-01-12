«Атомстройкомплекс» вышел на завершающий этап реконструкции школы № 80 в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. «Атомстройкомплекс» приступил к завершающему этапу реконструкции школы № 80, расположенной в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга: поставке и установке оборудования. Строители монтируют школьную мебель, современную цифровую и бытовую технику.



Как сообщает пресс-служба застройщика, согласно условиям контракта, новое образовательное учреждение будет передано заказчику уже летом этого года. Оснащение школы строители выполняют под ключ — монтируют, выполняют пусконаладочные работы и передают всю технику в готовом к эксплуатации виде.



По словам директора по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерины Спириной, новое здание школы № 80 представляет собой многофункциональный комплекс, состоящий из нескольких блоков: учебной части, пищеблока, спортивного блока и блока мастерских.







«Каждый учебный класс оснащается модульной мебелью, комфортными учебными партами, а также комплексом из магнитно-маркерной доски и короткофокусного проектора. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным лабораторным оборудованием, в числе которого — демонстрационные столы с подводом воды и электричества; вытяжной шкаф для проведения опытов, в котором реализована вентиляция, устраняющая специфические запахи реактивов. В кабинете физики реализована современная безопасная потолочная система электропитания учебных столов. Фактически сегодня мы создаем среду, в которой формируется новая философия образовательного процесса — увлекательного и интересного, стимулирующего интерес к творчеству и исследованиям», — отметила Е. Спирина.



Отмечается, что в блоке мастерских созданы отдельные кабинеты для занятий технологией у девочек и мальчиков. В классе кройки и шиться помимо швейного оборудования и столов предусмотрены отпариватели и примерочные кабинки. В мастерских для мальчиков установлены полупрофессиональные станки для металло- и деревообработки. Помимо этого, в образовательном учреждении реализована система вентиляции с рекуперацией, что увеличивает теплоэффективность здания, в каждом классе установлены терморегуляторы, которые автоматически реагируют на погодные колебания и поддерживают комфортный микроклимат в помещении.







«Компания «Атомстройкомплекс» является постоянным партнером Екатеринбурга и Свердловской области в строительстве образовательных учреждений, автором целого ряда проектов образовательных учреждений, рекомендованных Минстроем РФ к тиражированию по всей стране. Наш регион всегда был в авангарде строительной отрасли и строил современные, комфортные учебные заведения. Со стартом национального проекта «Образование» и увеличением федерального финансирования у архитекторов появилась возможность для маневра при выборе оснащения: мы закладываем в проекты школ красивую, стильную мебель, а также оборудование, которое не только дольше служит, но и удобнее в использовании. Объединение усилий федерации, области и города позволяет строить в Свердловской области современные школы, в которых, я уверена, будет интереснее учиться и комфортнее работать», — отметила Е. Спирина.







Напомним, что застройщик активно возводит и реконструирует школы. Эта работа также ведется не только в Екатеринбурге, но и в других городах Свердловской области. В 2020 году учеников впервые приняли школы в Каменске-Уральском и Невьянске, построенные «Атомстройкомплексом». В настоящее время девелопер завершает реконструкцию школы № 80 в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.



Также «Атомстройкомплекс» является одним из ключевых подрядчиков по строительству детских садов в Свердловской области. Компания разработала несколько проектов таких учреждений, рекомендованных к тиражированию по всей стране. За счет использования готовых панелей «филигран», выпускаемых на собственном заводе застройщика, «Атомстройкомплексу» удалось сократить срок возведения «коробки» дошкольных учреждений до шести-восьми месяцев. На Среднем Урале силами компании построено уже почти три десятка детских садов.



Фото предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»