Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 61,86 коп., до 75,11 руб., курс евро — на 1 руб. 03 коп., до 89,88 руб.