Официальный курс доллара США снизился на 62 коп., евро — на 1 руб.

УрБК, Москва, 05.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 61,86 коп., до 75,11 руб., курс евро — на 1 руб. 03 коп., до 89,88 руб.
УрБК, Москва, 04.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 февраля 2021 года. Курс долл. ...01.02.2021 Официальный курс доллара США и евро снизился на 75 коп.
УрБК, Москва, 01.02.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 января 2021 года. Курс долл. ...27.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 45 коп.
УрБК, Москва, 27.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2021 года. Курс долл. ...20.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 37 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2021 года. Курс долл. ...13.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2021 года. Курс долл. ...