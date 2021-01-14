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В 2020 году в «Россети Урал» — «Екатеринбург» поступило более 71 тыс. обращений от клиентов

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. В 2020 году в «Россети Урал» — «Екатеринбург» поступило более 71 тыс. обращений от клиентов. Это на 20% больше, чем за 2019 год — 56,6 тыс. обращений.

Как сообщает отдел по связям с общественностью компании, несмотря на то, что в прошедшем году были введены ограничительные меры и Центр обслуживания клиентов вел прием в дистанционном и онлайн-формате, энергетики фиксируют значительный рост числа обращений. Заочная форма взаимодействия демонстрирует эффективность и ни в чем не уступает очному формату общения с клиентами.

«За 2020 год обращений, направленных с помощью дистанционных сервисов, выросло в 4 раза по сравнению с 2019 годом. Их общее количество составило 37 тыс. 288. В основном клиенты обращаются через сайт компании www.eesk.ru, портал электросетевых услуг www.тп.рф и электронную почту. Также выросло число обращений в контакт-центр «Россети Урал» по вопросам деятельности компании на территории Екатеринбурга — больше на 30% по сравнению с 2019 годом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что традиционно лидирующей услугой по востребованности у клиентов является технологическое присоединение. За 12 месяцев 2020 года число обращений в «Россети Урал» — «Екатеринбург» по данной услуге выросло на 17% по сравнению с предыдущим годом. Порядка 48 тыс., екатеринбуржцев обратились в электросетевую компанию по вопросам техприсоединения, 4 тыс. 545 из которых подали заявку на подключение к электрическим сетям. Также по тематике преобладают обращения, связанные с коммерческим учетом электроэнергии — за 2020 год их количество прибавилось на 20% и составило 2 тыс. 300 штук.

Кроме того, на 25% возросло количество запросов справочно-информационного характера. Это объяснимо тем, что с 1 июля 2020 года вступили в силу изменения в процедуре техприсоединения, в правилах по установке и обслуживанию приборов учета, а также использованием существующих онлайн-сервисов на портале электросетевых услуг и портале www.светлаястрана.рф.

«Сообщаем, что Центр обслуживания клиентов «Россети Урал» — «Екатеринбург» вновь начал прием клиентов в очном формате с соблюдением всех необходимых санитарных норм и требований», — говорится в сообщении.

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