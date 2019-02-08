УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:56

Финансовый аналитик Виталий Калугин: Предполагаю, что есть давление на рубль со стороны Банка России

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин высказал предположение, что на текущий курс рубля оказывается давление со стороны Банка России. Об этом В. Калугин рассказал УрБК, комментируя соотношение биржевых котировок на нефть с курсом национальной валюты.

«Если мы говорим о цене бочки нефти в рублях, то это напрямую влияет на доходы Минфина. Это естественно пошлины, НДС и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Надо понимать, что рубль — это манипулируемая валюта со стороны муниципального банка. Я предполагаю, что есть некое давление со стороны Центрального банка, которое не дает укрепиться рублю в соотношении с нефтью. Исходя из стоимости нефти и капитальных потоков через границу, у нас рубль должен быть существенно крепче. В районе 70 руб. или даже ниже», — сказал В. Калугин.

Также он не исключил, что свое влияние на текущий курс рубля оказал отток инвестиций из страны в период пандемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что по состоянию на 5 февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 59,54 долл. США за баррель. Для сравнения: 5 февраля 2020 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 55,05 долл. США за баррель.

Официальный курс Банка России на 5 февраля 2021 года составляет 75,72 руб. за 1 долл. США и 90,92 руб. за 1 евро. По состоянию на 5 февраля 2020 года официальный курс Банка России составлял 63,43 руб. за 1 долл. США и 70,12 руб. за 1 евро.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.02.2019 Рубль снижается к доллару США и евро в ожидании решения Банка России по ставке

УрБК, Москва, 08.02.2019. Рубль в начале торгов пятницы на Московской бирже снижается к доллару США и евро в ожидании ...

20.08.2015 Курс доллара США преодолел 67 рублей при открытии торгов

УрБК, Москва, 20.08.2015. Курс доллара США поднялся выше 67 руб. впервые с 12 февраля на низких котировках нефти, ...

04.03.2015 На торгах курс доллара США потерял 5 копеек, евро — 18

УрБК, Москва, 04.03.2015. В ходе валютных торгов на Московской бирже в среду рубль укрепил свои позиции. Так, курс ...

28.11.2014 ООО КБ «Кольцо Урала»: при стоимости нефти ниже 65 долл. США за баррель курс долл. США превысит 55 рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. В минувший четверг, 28 ноября, участники встречи ОПЕК (Организации стран — экспортеров ...

21.05.2013 ООО КБ «Кольцо Урала»: рубль может окрепнуть до 31 руб. за долл. США

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Торговая сессия на российском валютном рынке ММВБ началась 21 мая 2013 ростом курса ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (165)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18