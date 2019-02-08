Финансовый аналитик Виталий Калугин: Предполагаю, что есть давление на рубль со стороны Банка России

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин высказал предположение, что на текущий курс рубля оказывается давление со стороны Банка России. Об этом В. Калугин рассказал УрБК, комментируя соотношение биржевых котировок на нефть с курсом национальной валюты.
«Если мы говорим о цене бочки нефти в рублях, то это напрямую влияет на доходы Минфина. Это естественно пошлины, НДС и НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых). Надо понимать, что рубль — это манипулируемая валюта со стороны муниципального банка. Я предполагаю, что есть некое давление со стороны Центрального банка, которое не дает укрепиться рублю в соотношении с нефтью. Исходя из стоимости нефти и капитальных потоков через границу, у нас рубль должен быть существенно крепче. В районе 70 руб. или даже ниже», — сказал В. Калугин.
Также он не исключил, что свое влияние на текущий курс рубля оказал отток инвестиций из страны в период пандемии коронавирусной инфекции.
Отметим, что по состоянию на 5 февраля 2021 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 59,54 долл. США за баррель. Для сравнения: 5 февраля 2020 года стоимость нефти марки Brent на бирже составляла 55,05 долл. США за баррель.
Официальный курс Банка России на 5 февраля 2021 года составляет 75,72 руб. за 1 долл. США и 90,92 руб. за 1 евро. По состоянию на 5 февраля 2020 года официальный курс Банка России составлял 63,43 руб. за 1 долл. США и 70,12 руб. за 1 евро.
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