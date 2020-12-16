Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга 390 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Очередной жертвой мошенников в Екатеринбурге стала местная жительница 1969 года рождения, которая перевела неизвестным сбережения в сумме 390 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.



Как рассказала полицейским потерпевшая, неизвестные позвонили ей и под видом представителей службы безопасности банка сообщили о том, что на ее имя оформлен кредит и кто-то пытается завладеть заемными средствами, а для того чтобы предотвратить сомнительные операции, необходимо следовать всем указаниям финансовых специалистов.



«Злоумышленники рекомендовали женщине зайти в личный кабинет и осуществить определенные манипуляции. Затем потерпевшей продиктовали номер банковской карты, куда следует перевести денежные средства. Женщина согласилась и перевела на указанный неизвестными счет 100 тыс. руб. После этого ей заблокировали доступ в приложение и рекомендовали обратиться в отделение банка. Однако звонившие убедили женщину в том, что к мошеннической схеме, возможно, причастны сотрудники кредитной организации. Когда счет был разблокирован, неизвестные связались с собеседницей и настоятельно рекомендовали перевести им еще свыше 200 тыс. руб. Затем звонившие последовательно диктовали потерпевшей номера карт, на которые пострадавшая перевела деньги», — рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД.



Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, уточняют в полиции Екатеринбурга.



Как ранее сообщал УрБК, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд руб., из которых только 66 млрд руб. граждане страны перевели лжесотрудникам банков.