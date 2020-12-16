УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:44

Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга 390 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2021. Очередной жертвой мошенников в Екатеринбурге стала местная жительница 1969 года рождения, которая перевела неизвестным сбережения в сумме 390 тыс. руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД.

Как рассказала полицейским потерпевшая, неизвестные позвонили ей и под видом представителей службы безопасности банка сообщили о том, что на ее имя оформлен кредит и кто-то пытается завладеть заемными средствами, а для того чтобы предотвратить сомнительные операции, необходимо следовать всем указаниям финансовых специалистов.

«Злоумышленники рекомендовали женщине зайти в личный кабинет и осуществить определенные манипуляции. Затем потерпевшей продиктовали номер банковской карты, куда следует перевести денежные средства. Женщина согласилась и перевела на указанный неизвестными счет 100 тыс. руб. После этого ей заблокировали доступ в приложение и рекомендовали обратиться в отделение банка. Однако звонившие убедили женщину в том, что к мошеннической схеме, возможно, причастны сотрудники кредитной организации. Когда счет был разблокирован, неизвестные связались с собеседницей и настоятельно рекомендовали перевести им еще свыше 200 тыс. руб. Затем звонившие последовательно диктовали потерпевшей номера карт, на которые пострадавшая перевела деньги», — рассказали в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, уточняют в полиции Екатеринбурга.

Как ранее сообщал УрБК, в 2020 году телефонные и онлайн-мошенники заработали на россиянах около 150 млрд руб., из которых только 66 млрд руб. граждане страны перевели лжесотрудникам банков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...

03.12.2020 Две жительницы Екатеринбурга перевели на «защищенные счета» мошенников почти 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2020. Очередными жертвами мошенников в Екатеринбурге стали 65-летняя жительница ...

19.11.2020 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику Росздравнадзора более 2,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Жительница Екатеринбурга перевела 2 млн 574 тыс. руб. предполагаемым мошенникам, ...

27.10.2020 Мошенники под видом сотрудников банка похитили у жительницы Екатеринбурга 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...

14.10.2020 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику банка 500 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2020. В Екатеринбурге местная жительница перевела на счет телефонному мошеннику, который ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений
Архив новостей
Февраль 2021 (165)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18